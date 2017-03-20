Могерини: реформы в Украине в рамках минских соглашений идут трудно

КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что реформы в Украине в рамках реализации минских соглашений идут трудно.

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"Мы должны поддерживать наших украинских друзей в части имплементации программы реформ, что становится сложно, включая некоторые реформы, которые они должны реализовать в рамках минских соглашений", — сказала она, выступая в понедельник в институте Карнеги в Вашингтоне.

Законопроект о внесении в Конституцию изменений по децентрализации, являющихся одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, был принят Радой в первом чтении в 2015 году. Изменения в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы.

Представителем государства (префектом) на местах будет лицо, которое назначается и увольняется президентом по представлению правительства. В рамках этой реформы предполагается предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус.

В июле спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент пока не готов рассматривать изменения в Конституцию в части децентрализации из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.