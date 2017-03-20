Суд разрешил заочно осудить "народного губернатора" Губарева

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины осуществить специальное досудебное расследование против "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева, сообщает пресс-служба ведомства. Губарева теперь смогут осудить заочно.

"Прокуратурой установлено, что гражданин Украины Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля — марта 2014 г. с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов", — сообщает ведомство.

В ГПУ сообщили, что действия Губарева "парализовали работу органов власти и управления на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории Донецкой области ДНР".

Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины ("Публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти"), ч. 2 ст. 110 УК Украины ("Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины"), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Создание и управление террористической организацией") и ч. 1 ст. 294 УК Украины ("Организация массовых беспорядков").

Напомним, Генеральная прокуратура Украины ранее опровергла заявление защиты бывшего президента страны Виктора Януковича о прекращении в отношении него заочного расследования.

Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что заочное расследование дела Виктора Януковича о госизмене прекращено из-за отсутствия оснований для этого, расследование продолжается в общем порядке.