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    Политика

    Суд разрешил заочно осудить "народного губернатора" Губарева

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    В ГПУ сообщили, что Губарев с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти.
    Павел Губарев
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины осуществить специальное досудебное расследование против "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева, сообщает пресс-служба ведомства. Губарева теперь смогут осудить заочно.

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    "Прокуратурой установлено, что гражданин Украины Губарев, находясь в Донецке, в течение февраля — марта 2014 г. с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов государственной власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов", — сообщает ведомство.

    В ГПУ сообщили, что действия Губарева "парализовали работу органов власти и управления на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило появление на территории Донецкой области ДНР".

    Губарев подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК Украины ("Публичные призывы к изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти"), ч. 2 ст. 110 УК Украины ("Умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины"), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Создание и управление террористической организацией") и ч. 1 ст. 294 УК Украины ("Организация массовых беспорядков").

    Напомним, Генеральная прокуратура Украины ранее опровергла заявление защиты бывшего президента страны Виктора Януковича о прекращении в отношении него заочного расследования.

    Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что заочное расследование дела Виктора Януковича о госизмене прекращено из-за отсутствия оснований для этого, расследование продолжается в общем порядке.

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