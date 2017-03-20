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    Азаров: украинскую экономику на плаву поддерживает Россия

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (148)

    (обновлено: )17630
    По словам бывшего премьера Николая Азарова, большая часть кредитных вложений в украинскую экономику принадлежит российским банкам.
    Николай Азаров
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украинскую экономику на плаву поддерживает Россия, заявил на слушании в Госдуме бывший украинский премьер, глава "Комитета спасения Украины" Николай Азаров.

    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот
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    "Что поддерживает еще на плаву украинскую экономику. Я скажу парадоксальную вещь, как ни странно, ее поддерживает Россия. Если взять из объема прямых инвестиций за прошлый год, где-то около миллиарда долларов, 900 с копейками, то большую часть из них, почти 900 миллионов — это российские инвестиции", — сказал он.

    По словам Азарова, "если посмотреть кредитные вложения в украинскую экономику, то это кредитные вложения российских банков".

    "А спрашивается, банки зарабатывают может быть? Посмотрим их балансовый убыток за прошлый год — 600 миллионов долларов. А ведь это банки с государственным капиталом. А какие дизели устанавливаются на ремонтирующиеся танки или на новые танки? Это дизели Ярославского завода, а какие ТВЭЛы используются в атомных станциях Украины? Это все ТВЭЛы российские" — добавил Азаров.

    "Комитет спасения Украины" создан в 2015 году бывшим премьер-министром Азаровым, который после госпереворота 2014 года был вынужден покинуть страну, также как и экс-президент Виктор Янукович.

    Ранее в НБУ сообщили, что на сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан.

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