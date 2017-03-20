Азаров: украинскую экономику на плаву поддерживает Россия

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украинскую экономику на плаву поддерживает Россия, заявил на слушании в Госдуме бывший украинский премьер, глава "Комитета спасения Украины" Николай Азаров.

"Что поддерживает еще на плаву украинскую экономику. Я скажу парадоксальную вещь, как ни странно, ее поддерживает Россия. Если взять из объема прямых инвестиций за прошлый год, где-то около миллиарда долларов, 900 с копейками, то большую часть из них, почти 900 миллионов — это российские инвестиции", — сказал он.

По словам Азарова, "если посмотреть кредитные вложения в украинскую экономику, то это кредитные вложения российских банков".

"А спрашивается, банки зарабатывают может быть? Посмотрим их балансовый убыток за прошлый год — 600 миллионов долларов. А ведь это банки с государственным капиталом. А какие дизели устанавливаются на ремонтирующиеся танки или на новые танки? Это дизели Ярославского завода, а какие ТВЭЛы используются в атомных станциях Украины? Это все ТВЭЛы российские" — добавил Азаров.

"Комитет спасения Украины" создан в 2015 году бывшим премьер-министром Азаровым, который после госпереворота 2014 года был вынужден покинуть страну, также как и экс-президент Виктор Янукович.

Ранее в НБУ сообщили, что на сегодня в банках с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, сосредоточено около 21 млрд грн вкладов украинских граждан.

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