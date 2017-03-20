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    Порошенко в понедельник соберет заседание Совета регионального развития

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    Под председательством президента Петра Порошенко состоится пятое заседание Совета регионального развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, под председательством президента Петра Порошенко состоится пятое заседание Совета регионального развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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    В заседании планируют принять участие руководство Кабинета Министров, Верховной Рады и представители местной власти.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.

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