Порошенко в понедельник соберет заседание Совета регионального развития

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, под председательством президента Петра Порошенко состоится пятое заседание Совета регионального развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В заседании планируют принять участие руководство Кабинета Министров, Верховной Рады и представители местной власти.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.