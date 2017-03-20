Насиров на свободе решил порадовать соратников стихами Лины Костенко

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В своей первой после освобождения под залог записи в Facebook отстраненный руководитель ГФС Роман Насиров решил проявить патриотизм, цитируя стихи Лины Костенко в день ее рождения.

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"Было немного времени почитать и несмотря на не простой, мягко говоря, период в жизни, не написать об этом не могу. Потому что каждый украинец, каждый сознательный гражданин сегодня должен отдать дань Лине Костенко, которая сейчас празднует свой день рождения", — написал он, добавив к сообщению несколько стихотворений поэтессы, которые, по его словам, ему очень понравились.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.