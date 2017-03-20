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    Политика

    Насиров на свободе решил порадовать соратников стихами Лины Костенко

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (210)

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    По словам отстраненного руководителя ГФС Романа Насирова, каждый украинец, каждый сознательный гражданин должен отдать дань Лине Костенко, которая "сейчас празднует свой день рождения".
    Роман Насиров после выхода из СИЗО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В своей первой после освобождения под залог записи в Facebook отстраненный руководитель ГФС Роман Насиров решил проявить патриотизм, цитируя стихи Лины Костенко в день ее рождения.

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    "Было немного времени почитать и несмотря на не простой, мягко говоря, период в жизни, не написать об этом не могу. Потому что каждый украинец, каждый сознательный гражданин сегодня должен отдать дань Лине Костенко, которая сейчас празднует свой день рождения", — написал он, добавив к сообщению несколько стихотворений поэтессы, которые, по его словам, ему очень понравились.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

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    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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