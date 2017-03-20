Гройсман считает реформу по децентрализации главным своим достижением

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Реформа по децентрализации власти является одной из наиболее успешных реформ в стране. В результате этой реформы местные бюджеты получили десятки миллиардов гривен поступлений, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина".

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"Я горжусь тем, что имею непосредственное отношение к реформе, которая началась в 2014 году, когда я пришел работать в первое правительство Арсения Яценюка после Революции достоинства. Я пришел заниматься как раз этой реформой. Это едва ли не единственная реформа, которая сегодня идет достаточно успешно и которая влияет, в том числе, и на систему здравоохранения", — отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять в качество жизни украинцев. Так, правительство предусматривает изменение модели финансирования здравоохранения.

"Мы хотим инвестировать не в стены больниц, а в качественную медицинскую услугу для украинцев", — заявил премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что сегодня Украине нужна страховая медицина.

"Мы выходим с инициативой, что нам не потребуются дополнительные налоги для украинцев. Мы можем изменить систему финансирования и направить эти средства на страхование каждого человека. Это очень важно с точки зрения качества услуг", — подчеркнул он.

Законопроект о внесении в Конституцию изменений по децентрализации, являющихся одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, был принят Радой в первом чтении в 2015 году. Изменения в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы.

Представителем государства (префектом) на местах будет лицо, которое назначается и увольняется президентом по представлению правительства. В рамках этой реформы предполагается предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус.

В июле спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент пока не готов рассматривать изменения в Конституцию в части децентрализации из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.