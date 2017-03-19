СБУ начала проверку данных о визите украинских депутатов в Крым - Тандит

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины начала проверку информации о визите украинских депутатов в Крым. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии телеканалу "112 Украина".

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"Могу лишь заверить, что мы действительно будем действовать в рамках закона, мы проверяем информацию по поводу граждан Украины. Могу подтвердить то, что ряд самоназначенных должностных лиц из Донецка и Луганска действительно въехали в наш аннексированный Крым, очевидно, что их в том числе и имеют в виду российские политики. Могу подтвердить информацию, что, по нашим данным, на территории нашего аннексированного Крыма находится политики из стран зарубежья и Европы в том числе", — заявил Тандит.

Советник главы СБУ отказался уточнять, как будет проводится проверка информации о депутатах. Также Тандит пообещал официально сообщить о результатах, когда они будут известны.

"О решении мы сообщим, это будет официальное решение СБУ, мы будем действовать в рамках закона и реагировать на эту информацию так же, как и Министерство иностранных дел", — заявил Тандит.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в воскресенье, 19 марта, европейские и украинские политики прибыли в Крым с трехдневным визитом.