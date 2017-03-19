В МИД заявили, что РФ не выполнила ни одного пункта "Минска"

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Россия не выполнила ни одного пункта минских договоренностей, политическая воля Москвы их выполнять абсолютно отсутствует, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на Facebook.

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"Постоянные нарушения Россией минских договоренностей подрывают усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. События последнего месяца стали показательной демонстрации со стороны Кремля намерения продолжать курс на эскалацию начатого им вооруженного конфликта и нежелание соблюдать взятые на себя обязательства", — заявила Беца.

"Захват украинских предприятий российско-террористическими силами — новый элемент гибридной войны РФ против Украины и еще один мощный удар по экономике Украины", — отметила Беца.

По ее словам, "национализированные" в ЛДНР предприятия в свое время "нашли способ оставаться в правовом поле Украины, платили налоги в украинский бюджет, включая военный сбор на поддержку ВСУ, обеспечивали трудоустройство граждан Украины, подпитывали металлургию как одно из ключевых источников валютных поступлений в Украину".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.