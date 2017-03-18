АП: Порошенко в 2016 году подарили "Путеводитель по Крыму", носки и кимоно

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко получил белое кимоно, деревянную булаву, книгу "Путеводитель по Крыму" (от неизвестных дарителей), икону "Николай Чудотворец" (от президента Конгресса украинцев), свой портрет — две работы из камня (от Росса Ларкина из Канады) в подарок в 2016 году. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос "Украинских новостей".

Всего на имя Порошенко поступили и были переданы в Фонд президентов Украины в 2016 году 282 подарка.

Среди полученных главой государства подарков — вязаные шерстяные носки (подаренные ему на съезде партии 12 декабря 2015 года и переданные в Фонд в 2016 году), две вышиванки и книга "Приворотное зелье" (от неизвестных).

Также президент получил в подарок картину из янтаря "Памятник воинам-афганцам" (от Союза афганцев, депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Куницына), мяч с автографами игроков футбольного клуба "Динамо" (от президента клуба Игоря Суркиса) и книгу "Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе" (от объявленного в розыск бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, против которого в марте суд разрешил начать заочное расследование).

Порошенко также получил подарки от Европейского союза и 25 стран, их должностных лиц или внешнеполитических ведомств (в том числе от украинской диаспоры 5 стран).

В частности Литва подарила Порошенко набор сувенирных бутылочек, Туркменистан — свою национальную одежду и деревянную шкатулку с национальными игрушками, Сингапур — книгу Ли Куан Ю "Мой взгляд на будущее мира" и металлическую статуэтку "Два острых перца", Индия — памятный набор к Международному дню йоги, Франция — флеш-накопитель в виде автомобиля Красного Креста, Эстония — фарфоровую квадратную тарелку, Латвия — стеклянные тарелку и вазу, Германия — статуэтку "3 человека на подставке".

Кроме того, президент получил подарки, преимущественно книги, от митрополита Киевского, предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Мефодия (митрополит умер 24 февраля 2015 года), диакона Ивана Сидора, епископа Коломыйского и Косивского Юлиана (оба — Украинская православная церковь Киевского патриархата), митрополита Галицкого Андрея (Ивано-Франковская епархия, УАПЦ), Святогорской лавры (УПЦ Московского патриархата) и от Румынских православных церквей.

От отечественных заводов глава государства получил в подарок макеты БМП, БТР-4, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов АН-74 ТК-200 и АН-178, буксира "Нибулон".

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разместила в своем Twitter фотографию подарка, преподнесенного ей на 8 марта. Им оказались книга американского психиатра Марка Гоулстона "Как разговаривать с мудаками".