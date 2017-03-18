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    Политика

    Украина вернет свободу в Крым – Климкин

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (81)

    (обновлено: )675015
    Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Twitter, "три года назад у крымчан отобрали свободу". Также он отметил, что "насчет свободы не бывает компромиссов".
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина вернет свободу в Крым. Об этом он написал в Twitter.

    Барельеф Юстиция в зале Международного суда ООН в Гааге
    УНИАН
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    "Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем сообща. #CrimeaIsUkraine", — отметил он.

    Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини вновь заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ. По ее словам, Евросоюз также "не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове, избранных местных или национальных представителей".

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