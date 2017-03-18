Украина вернет свободу в Крым – Климкин

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина вернет свободу в Крым. Об этом он написал в Twitter.

Читайте также: Спецкор: во Львове нашли еще одно решение "мусорной проблемы"

"Три года назад у крымчан отобрали свободу. Насчет свободы не бывает компромиссов. Мы ее вернем сообща. #CrimeaIsUkraine", — отметил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини вновь заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ. По ее словам, Евросоюз также "не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове, избранных местных или национальных представителей".