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    Референдума о присоединении ЛНР к РФ в ближайший месяц не будет - Плотницкий

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (350)

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    Как заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий, журналисты неправильно интерпретировали его высказывание о возможности проведения референдума на территории республики.
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. В ближайший месяц не ожидается проведение референдума о присоединении ЛНР к Российской Федерации. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

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    "На самом деле, в ближайший месяц мы проводить референдум точно не будем. Всему свое время, особенно в политике", — сказал Плотницкий в предоставленном РИА Новости его пресс-службой видеозаявлении.

    Глава ЛНР уточнил, что ранее журналисты не совсем точно интерпретировали его высказывание о возможности проведения референдума на территории республики.

    "На самом деле, там вопрос шел о том, будем ли мы проводить референдум, если это потребуется. Я сказал — да, когда встанет вопрос и будет необходимость проведения такого референдума, конечно же, мы проведем", — заявил Плотницкий.

    Ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что предприятия самопровозглашенной Луганской народной республики начали поставки угля в Крым.

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