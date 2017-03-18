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    Политика

    Порошенко сменил посла Украины в Нидерландах

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    В соответствующем указе главы государства говорится: "Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды".
    Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко назначил нового посла Украины в Нидерландах, следует из опубликованных в пятницу указов.

    Парламентские выборы в Нидерландах
    REUTERS Michael Kooren
    Нидерланды, парламентские выборы: поражение популистов и победа Евросоюза

    В частности, одним указом президент уволил Александра Горина с должности посла Украины в Нидерландах, а также с должности постоянного представителя страны при Организации по запрету химического оружия.

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    Другим указом президент назначил нового посла на этот пост.

    "Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды", — говорится в указе.

    Ранее Порошенко поздравил главу правительства Нидерландов Марка Рютте с победой его Народной партии за свободу и демократию на прошедших парламентских выборах и заявил, что выборы в этой стране — пример для всех демократий, как победить популизм. Он добавил, что надеется на завершение ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Нидерланды — единственная страна ЕС, которая пока не ратифицировала это соглашение. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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