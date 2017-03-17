СБУ завела дело на экс-мэра Ужгорода за пренебрежение к украинскому языку

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины открыла уголовное дело в отношении бывшего мэра Ужгорода Сергея Ратушняка за его пренебрежительное отношение к украинскому языку, которое он распространял в Facebook. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Ирина Подоляк, которая направила соответствующий запрос в СБУ.

"В результате моего обращения СБУ открыла уголовное производство в отношении Ратушняка за пренебрежительные высказывания об украинском языке", — написала она в пятницу в Facebook.

В ответе СБУ, фото которого размещено на странице Подоляк, говорится, что проверка фактов распространения Ратушняком материалов, указанных в депутатском обращении, будет осуществляться в рамках уголовного дела следственным отделом управления СБУ в Закарпатской области.

Также в ответе СБУ, который выложила депутат, указано, что бывшему мэру инкриминируют статьи "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий", "умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного конституцией, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий" Уголовного кодекса.

По данным Подоляк, Ратушняк на странице размещал пост, где он называл украинский язык "хрюканьем и рвотой".

Напомним, небольшая стычка из-за русского языка произошла в Верховной Раде на утреннем пленарном заседании. Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул с трибуны начал выступление на русском языке, после чего к нему подошел один из коллег по парламенту и потребовал выступать на украинском языке. К трибуне начали подходить нардеп фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, а также коллега Вилкула по фракции Юрий Бойко. Между народным избранниками завязалась словесная перепалка.