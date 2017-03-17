Киев пояснил Западу свое решение о блокаде Донбасса

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. МИД Украины сообщил международным партнерам, что решение о временном прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донбассе касается исключительно защиты национальных интересов страны.

В четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также "возврата захваченных предприятий".

Решение о временном прекращении перемещения грузов через линию разграничения касается исключительно защиты национальных интересов Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе и "экспроприацией тех предприятий, которые находятся на территории Украины", пояснила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Эти шаги мы уже объясняем со вчерашнего дня нашим партнерам", — приводит слова Бецы агентство УНИАН.

Накануне Госдепартамент США призвал к мирному разрешению транспортной блокады Донбасса и предупредил о ее негативных последствиях для минских соглашений. Французские власти высказали озабоченность развитием ситуации на востоке Украины и призвали сделать все возможное для реализации минских соглашений без предварительных условий.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.