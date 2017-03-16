Заявление Порошенко об улучшении отношений Украины и США преждевременно - Яли

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил о "фантастической динамике" украинско-американских отношений при новом президенте США.

Президент утверждает, что пессимистические прогнозы относительно судьбы дипломатических отношений после прихода к власти Дональда Трампа не оправдались. Напротив, отношения между двумя странами становятся все более тесными.

В частности, президент напомнил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время недавнего визита в США встречался с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, с советником президента по вопросам национальной безопасности Гербертом Макмастером, с другими влиятельными людьми в Белом доме и парламенте США.

У самого же Петра Порошенко недавно состоялись встречи с вице-президентом Майком Пенсом, Тиллерсоном. Глава нашего государства добавил, что уже дважды он разговаривал с Дональдом Трампом — правда, в телефонном режиме. Петр Порошенко добавил, что сейчас активно ведутся переговоры о его встрече с президентом США.

Имеет ли президентское заявление реальную почву рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

"Говорить о фантастической динамике наверное пока еще преждевременно. Учитывая, что Администрация президента ранее заявляла о том, что в феврале уже планировалась встреча Порошенко и Трампа, которая не состоялась. Так, что, если бы она действительно состоялась в феврале, мы бы полностью имели основания говорить о подобной фантастической динамике, но ее нет… Вывод таков, что заявление является преждевременным и чересчур оптимистичным", — заявил Яли.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

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Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.