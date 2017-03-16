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    Политика

    Мельничук вышел из парламентской коалиции

    (обновлено: )7720
    Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук решил выйти из парламентской коалиции, сообщив о своем решении на заседании парламента.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Мельничук вышел из парламентской коалиции. Об этом он заявил во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады.

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    "Господин глава, из-за того, что вы систематически нарушаете регламент, вы сделали из парламента "чебуречную" и тот бардак, который вчера был, — не нарушайте регламент. Это первое. Второе, — я не могу находиться в коалиции, которая ведет к такому беспорядку. Я выхожу из коалиции", — сказал Мельничук.

    Ранее Сергей Мельничук исправил свою электронную декларацию. Политик изменил сумму дохода наличных средств за 2015 год с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.

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