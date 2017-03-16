Двойное гражданство. Идея Порошенко - инструмент борьбы с неугодными - Скорик

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик назвал инициативу президента по лишению украинского гражданства тех, у кого имеется гражданство иностранного государства, абсолютной глупостью.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство.

"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", — заявил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге.

По словам Герасимова, основанием для утраты гражданства Украины будет считаться добровольное получение гражданства другой страны, а также если человек не откажется от иностранного гражданства в течение определенного срока с момента получения украинского.

"Порошенко в свое время должен был внимательнее раздавать эти гражданства, чем теперь собирать их под конкретных граждан, которые не вполне адекватно себя ведут", — говорит Скорик. "Что касается процедуры, то я категорически против того, чтобы таким образом лишать гражданства. Что до ответственности и недопустимости двойного гражданства, то эти вещи четко прописаны в Конституции, которая говорит о том, что у нас только одно гражданство. Если сейчас дать возможность лишать гражданства автоматически, это будет использовано в качестве элемента политического давления, станет инструментом борьбы с неугодными. В том виде, который предлагает Порошенко, насильно лишать гражданства, нельзя. Но в месте с тем, я полностью согласен с тем, что гражданство должно быть одно и это должно быть урегулировано законодательно"

По словам Скорика, в политических кругах двойное гражданство — обычное дело.

"Не раз слышал о том, что у многих народных депутатов имеется не одно гражданство. Я считаю, что для политиков это неправильно и недопустимо. В целом же, элемент двойного гражданства приблизил бы к Украине диаспору, людей, которые считают себя близкими нашей стране в той же Канаде, других странах", — подытожил депутат.