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    Политика

    Двойное гражданство. Идея Порошенко - инструмент борьбы с неугодными - Скорик

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    По мнению народного депутата Николая Скорика, президент Петр Порошенко должен был более внимательно подходить к процессу "раздачи" гражданства и тем, кому он украинское гражданство давал.
    Николай Скорик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик назвал инициативу президента по лишению украинского гражданства тех, у кого имеется гражданство иностранного государства, абсолютной глупостью.

    Заграничный паспорт
    УНИАН
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    Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство. 

    "Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", — заявил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге. 

    По словам Герасимова, основанием для утраты гражданства Украины будет считаться добровольное получение гражданства другой страны, а также если человек не откажется от иностранного гражданства в течение определенного срока с момента получения украинского.

    "Порошенко в свое время должен был внимательнее раздавать эти гражданства, чем теперь собирать их под конкретных граждан, которые не вполне адекватно себя ведут", — говорит Скорик. "Что касается процедуры, то я категорически против того, чтобы таким образом лишать гражданства. Что до ответственности и недопустимости двойного гражданства, то эти вещи четко прописаны в Конституции, которая говорит о том, что у нас только одно гражданство. Если сейчас дать возможность лишать гражданства автоматически, это будет использовано в качестве элемента политического давления, станет инструментом борьбы с неугодными. В том виде, который предлагает Порошенко,  насильно лишать гражданства, нельзя. Но в месте с тем, я полностью согласен с тем, что гражданство должно быть одно и это должно быть урегулировано законодательно"

    По словам Скорика, в политических кругах двойное гражданство — обычное дело.

    "Не раз слышал о том, что у многих народных депутатов имеется не одно гражданство. Я считаю, что для политиков это неправильно и недопустимо. В целом же, элемент двойного гражданства приблизил бы к Украине диаспору, людей, которые считают себя близкими нашей стране в той же Канаде, других странах", — подытожил депутат.

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