Рада приняла в I чтении закон по квоте в 75% на украинский язык на ТВ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Такое решение в четверг поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

"Установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00", — говорится в пояснительной записке к документу.

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Законопроектом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке.

Кроме этого, документом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в проекте закона.

Президент Украины Петр Порошенко на минувшей неделе сообщил, что инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке на телевидении с целью его популяризации.