наверх
16.03.201711:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада приняла в I чтении закон по квоте в 75% на украинский язык на ТВ

    Тема:

    Языковая зачистка. Табу на русский (63)

    (обновлено: )24414
    Решение по квоте в 75% на украинский язык поддержали в четверг 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ еще должен пройти второе чтение.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

    Такое решение в четверг поддержали 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

    "Установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00", — говорится в пояснительной записке к документу.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Языковые квоты на ТВ. Порошенко делает из Украины хутор - Бортник

    Читайте также: Украина: "официальная" блокада Донбасса в день заседания контактной группы

    Законопроектом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке.

    Кроме этого, документом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

    "Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в проекте закона.

    Президент Украины Петр Порошенко на минувшей неделе сообщил, что инициирует установление квоты на ведение передач на украинском языке на телевидении с целью его популяризации. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Блокада Донбасса. Парасюк о скандальных событиях. Видео
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка "ВТБ 24"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ