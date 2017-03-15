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    Порошенко: РФ разочарована динамикой отношений Киева с Белым домом

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (99)

    (обновлено: )17312
    Глава государства заявил, что переговорный процесс относительно проведения его встречи с президентом США Дональдом Трампом "продвигается интенсивно".
    Интервью Петра Порошенко украинским телеканалам
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украинско-американские отношения динамично развиваются, и в настоящее время ведется активная подготовка встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в среду вечером.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    Встреча Трампа с Порошенко не состоялась. Что дальше?

    "Украинско-американские отношения динамично развиваются, и ведется активная подготовка встречи с президентом США Дональдом Трампом", — приводит слова президента его пресс-служба.

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    При этом Порошенко считает, что "Россия очень разочарована динамикой отношений Украины с новой американской администрацией".

    Он отметил, что переговорный процесс относительно проведения его встречи с президентом США продвигается интенсивно.

    Ранее глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

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    Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дипломаты работают над тем, чтобы встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом состоялась до возможной встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина.

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