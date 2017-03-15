Польский МИД призвал расширить формат переговоров по Донбассу за счет США

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Для достижения мира в Украине необходимо расширение нормандского или минского формата с привлечением США, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский по итогам переговоров с украинским коллегой Павлом Климкиным в Варшаве.

"Как нормандский, так и минский формат… не привел к миру в Украине. Я не скрываю, что конфликты в Европе заканчиваются тогда, когда рядом с европейцами в этих конфликтах становятся американцы. Мне кажется, что раньше или позже созреет мысль, что необходим новый формат с привлечением американцев. Но, конечно, принимать решение, прежде всего, будут украинцы", — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.