В ЛНР раскритиковали транспортную блокаду Донбасса

УНИАН

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Полная транспортная блокада Донбасса может привести к эскалации конфликта, считает представитель самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

"Такой вид давления на республики (решение СНБО о перекрытии транспортных магистралей — Ред.) приведет исключительно к эскалации конфликта, только к ухудшению экономической ситуации в Украине, радикализации процессов, отталкиванию Донбасса от Украины", — заявил Мирошник РИА Новости.

По его словам, СНБО своим решением откровенно проигнорировал международные обязательства Киева в виде резолюции Совбеза ООН, поддержавшей Комплекс мер по выполнению минских соглашений, и "декларации руководителей четырех государств, а именно пункта 8 Комплекса мер, предусматривающего обязательства Киева снять экономическую блокаду, восстановить банковскую систему и систему социальных выплат на всей территории Донбасса".

"Откровенное нарушение взятых международных обязательств (со стороны Киева — Ред.) — это подтверждение правильности действий республик по введению внешнего управления на предприятиях. Четыре миллиона человек, проживающих в республиках, не могут зависеть от дележа экономических потоков между (президентом Украины Петром) Порошенко и другими претендентами. Нам нужно защитить своих людей и обеспечить работу предприятий, искать новые рынки и диверсифицировать источники средств к существованию", — подчеркнул Мирошник.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.