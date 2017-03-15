наверх
15.03.201717:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.08
  • USD26.90+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    В ЛНР раскритиковали транспортную блокаду Донбасса

    Тема:

    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (90)

    (обновлено: )143
    Представитель самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник считает, что СНБО своим решением проигнорировал международные обязательства Киева в виде резолюции Совбеза ООН.
    Один из КПП в Донбассе. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Полная транспортная блокада Донбасса может привести к эскалации конфликта, считает представитель самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

    Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 среды и будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Власть возглавит блокаду, чтобы потихоньку торговать – Золотарев

    "Такой вид давления на республики (решение СНБО о перекрытии транспортных магистралей — Ред.) приведет исключительно к эскалации конфликта, только к ухудшению экономической ситуации в Украине, радикализации процессов, отталкиванию Донбасса от Украины", — заявил Мирошник РИА Новости.

    По его словам, СНБО своим решением откровенно проигнорировал международные обязательства Киева в виде резолюции Совбеза ООН, поддержавшей Комплекс мер по выполнению минских соглашений, и "декларации руководителей четырех государств, а именно пункта 8 Комплекса мер, предусматривающего обязательства Киева снять экономическую блокаду, восстановить банковскую систему и систему социальных выплат на всей территории Донбасса".

    "Откровенное нарушение взятых международных обязательств (со стороны Киева — Ред.) — это подтверждение правильности действий республик по введению внешнего управления на предприятиях. Четыре миллиона человек, проживающих в республиках, не могут зависеть от дележа экономических потоков между (президентом Украины Петром) Порошенко и другими претендентами. Нам нужно защитить своих людей и обеспечить работу предприятий, искать новые рынки и диверсифицировать источники средств к существованию", — подчеркнул Мирошник.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Пункт пропуска. Архивное фото
    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА
    Певица Алла Пугачева. Архивное фото
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ