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    Политика

    Жебривский просит СНБО разъяснить решение по блокаде

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (83)

    (обновлено: )321
    Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский отметил, что СНБО принял правильное решение по блокаде и попросил разъяснить его детали.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что поддерживает решение СНБО о введении грузовой транспортной блокады Донбасса, ждет разъяснений касательно его реализации.

    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    УНИАН
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    СНБО в среду принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе. Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями, создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.

    "Правильное решение СНБО… Мы готовы выполнить все решения СНБО, которые будут на нас возложены. Пока не имею разъяснений по всем деталям решения СНБО. Из того, что я понял, будет перекрыто грузовое сообщение по железной дороге и автомобильным транспортом. Движения граждан через КПВВ это не коснется. Но давайте дождемся разъяснений", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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