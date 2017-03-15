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    Порошенко инициирует закон о восстановлении целостности Украины

    (обновлено: )50908
    Также в числе приоритетов в государственной политике он назвал реинтеграцию неконтролируемых территорий в состав государства и "воссоединение их жителей с украинской семьей".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать принятие закона о восстановлении территориальной целостности страны. Об этом он заявил на открытии заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщается на официальном сайте главы государства.

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    "Наша цель — восстановление суверенитета Украины", — сказал украинский лидер.

    Также в числе приоритетов в государственной политике он назвал реинтеграцию неконтролируемых территорий в состав государства и "воссоединение их жителей с украинской семьей".

    "Это все то, что мы называем возвращением Донбасса в Украину и Украины в Донбасс", — подчеркнул президент.

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    Напомним, в начале февраля вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид презентовала проект "Закона о временно оккупированной территории", в котором Россия определена как оккупант. Проект закона содержит, в частности, положения, призванные гарантировать восстановление правопорядка, в том числе, на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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