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    Березюк: СБУ должна разобраться, что произошло в Раде 15 марта

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    Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе (119)

    (обновлено: )77901
    Фракция "Самопомич" будет обращаться в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать инцидент с появлением военных под куполом Верховной Рады.
    Олег Березюк
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Появление людей в военной форме в здании Верховной Рады нужно квалифицировать как преступление и нарушение действующего законодательства, заявил глава фракции "Самопомич" Олег Березюк.

    Во врем утреннего заседания ВР в среду фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Радикальной партии" призвали дать возможность сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками конфликта на блокпосту под Славянском с участием внефракционного депутата Владимира Парасюка, выступить в парламенте. После этого вице-спикер Оксана Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, что вызвало возмущение у нардепов.

    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Конфликт с Парасюком. Трибуна Рады в осаде силовиков

    "Мы будем обращаться в СБУ, с просьбой расследовать инцидент попадания в зал заседаний Верховной Рады личностей в военной форме. Какими бы благими не были мотивы их визита. Для этого существует специальная процедура, которая должна быть выполнена. В противном случае такие действия можно трактовать как преступление, нарушение действующего законодательства. Мы должны расследовать это, объяснить людям, что произошло", — отметил Березюк.

    Проведение военных в стены Верховной Рады "Самопомич" рассматривает как попытку дестабилизации ситуации в государстве.

    "Такой шаг не был необходимым и адекватным тому, что произошло. Мы просим спикера ВР собрать глав фракций и решить, как дальше продолжать работу парламента", — подытожил Березюк.

    Ранее нардеп от "Радикальной партии "Игорь Мосийчук призвал парламент освободить Сыроид от занимаемой ею должности в связи с "односторонним решением о закрытии заседания ВРУ".

    ​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей

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    Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

    Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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    По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

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