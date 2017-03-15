Скандал в Раде. Сыроид покрывает своих коллег - Бурбак

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Украинский народ имеет право знать правду о том, что происходило в инциденте между нардепом Владимиром Парасюком и представителями Нацгвардии, заявил лидер фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

"Сегодня в стенах Верховной Рады произошло позорное явление. Когда в парламент прибыли ребята, которые хотели рассказать правду о том, что вчера произошло в Славянске на востоке Украины. По требованию трёх фракций, присутствующих в зале мы обратились к председательствующему на заседании, чтобы представителям Нацгвардии дали слово. Мы хотели дать возможность ребятам рассказать народу правду, а не фейковые заявления и посты в Facebook. Вместо этого, вице-спикер от "Самопомочи" Оксана Сыроид, пряча своих коллег, покрывая их похождения, закрыла заседание", — отметил Бурбак.

​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских, со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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По факту столкновений на блокпосту под Славянском открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.