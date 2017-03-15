Климкин в среду посетит Польшу

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15 марта посетит Польшу с рабочим визитом, сообщила во вторник официальный представитель МИД Марьяна Беца.

"Пятнадцатого марта этого года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Польша", — цитирует ее слова информагентство УНИАН.

Беца добавила, что запланировано участие министра в открытии украинско-польского форума партнерства.

"Также состоятся переговоры с руководством республики по актуальным вопросам повестки дня двухсторонних отношений и планируется участие министра в открытии сквера Василия Стуса в Варшаве", — добавила Беца.