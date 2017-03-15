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    Политика

    Климкин в среду посетит Польшу

    (обновлено: )5801
    Также состоятся переговоры с руководством республики по актуальным вопросам повестки дня двухсторонних отношений и планируется участие министра в открытии сквера Василия Стуса в Варшаве.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 15 марта посетит Польшу с рабочим визитом, сообщила во вторник официальный представитель МИД Марьяна Беца.

    "Пятнадцатого марта этого года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Польша", — цитирует ее слова информагентство УНИАН.

    Беца добавила, что запланировано участие министра в открытии украинско-польского форума партнерства.

    "Также состоятся переговоры с руководством республики по актуальным вопросам повестки дня двухсторонних отношений и планируется участие министра в открытии сквера Василия Стуса в Варшаве", — добавила Беца.

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