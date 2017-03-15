Контактная группа в Минске обсудит прекращение огня в Донбассе

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине проведет очередной раунд переговоров в среду в Минске. Как ожидается, главной темой станет выполнение сторонами вооруженного конфликта договоренностей о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Стороны уже много раз договаривались прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения вооружение и заняться восстановлением разрушенной инфраструктуры, но ни разу до конца не выполнили договоренности. Так, во вторник утром украинские военные сообщили, что их позиции в Донбассе в течение сток 97 раз подвергались обстрелам со стороны ополченцев.

В ходе последнего заседания контактной группы в начале марта было достигнуто достаточно оптимистичное соглашение о разведении сил и средств в Станице Луганской. Тем не менее пока этого не произошло.

Одним из нерешенных вопросов в течение длительного времени является проведение выборов местных органов власти на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей. Эту проблему регулярно обсуждает политическая подгруппа контактной группы.

Камнем преткновения служит так называемая "формула Штайнмайера", которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.