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    Политика

    Климкин требует наказать вандалов, вновь осквернивших польский памятник

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (107)

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    Памятник в Гуте Пеняцкой вновь был осквернен в минувшие выходные — примерно в то же время, что и памятник убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам.
    Павел Климкин. Архивное фото
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Власти Украины обязаны наказать вандалов, которые в очередной раз осквернили памятник убитым во Львовской области полякам, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

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    Украина - Польша: дружбу раскололи воля или смерть

    Неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области Украины. В первой половине января стало известно, что во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым в ныне не существующем селе Гута Пеняцкая. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и местном костеле. Село не восстанавливали, на его месте был установлен памятник, представляющий собой каменный крест и две доски со списком имен погибших.

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    Памятник вновь был осквернен в минувшие выходные — примерно в то же время, что и памятник убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также крест и доска в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области. Монументы раскрасили красной краской, написав на них "СС" и "Смерть ляхам".

    "Гута Пеняцкая, несмотря на попытки вандалов, есть и будет символом объединения украинцев и поляков. Попытки варваров бесполезны. Но наказать их — наша обязанность", — написал Климкин во вторник в микроблоге в Twitter.

    Ранее посол Польши на Украине Ян Пекло сообщил, что два польских памятника осквернили на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". Речь идет о памятнике убитым гитлеровцами в 1941 году львовским профессорам, а также о кресте и доске в память о польских жертвах резни в селе Подкамень во Львовской области. Глава МИД Украины Павел Климкин тогда осудил осквернение польских памятников во Львовской области.

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    Львовская ОГА, в свою очередь, сообщила, что случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области являются спланированными провокациями, цель которых — испортить дружеские отношения между украинским и польским.

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