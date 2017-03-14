Климкин в среду отправится в Польшу

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин в среду, 15 марта, посетит с рабочим визитом Польшу, сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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"15 марта этого года состоится рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Польша", — заявила она.

"Запланировано участие министра в открытии работы Украинско-польского форума партнерства, также состоятся переговоры с руководством Республики по актуальным вопросам повестки дня двусторонних отношений и планируется участие министра в открытии сквера Василия Стуса в Варшаве", — добавила Беца.

Напомним, недавно Климкин посетил США с рабочим визитом.