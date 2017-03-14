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    Политика

    Передача в суд дела против Януковича о госизмене беспрецедентна - ГПУ

    (обновлено: )18703
    Как отметил генеральный прокурор Юрий Луценко, впервые суд украинского государства "рассмотрит обвинение в государственной измене против лидера, которого выбрала нация".
    Юрий Луценко
    ГПУ/Facebook

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Материалы уголовного дела о госизмене в отношении экс-президента Виктора Януковича переданы в суд, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

    Обыски на вертолетной площадке Януковича. Видео
    Информационное агентство УНН/Youtube
    Обыски на "вертолетной площадке Януковича"

    "Сегодня представители Генеральной прокуратуры, а именно военной прокуратуры Украины, передали дело Януковича в суд. Это событие, как по мне, является беспрецедентным не только потому, что это первый процесс над президентом украинского государства. Я считаю это событие чрезвычайно важным, потому что впервые суд украинского государства рассмотрит обвинение в государственной измене против лидера, которого выбрала нация", — сказал Луценко на брифинге во вторник.

    Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

    Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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