Тетерук пришел в Раду в форме полковника полиции

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник пришел на пленарное заседание парламента в форме полковника Национальной полиции, сообщил журналист Василий Крутчак.

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Журналист также опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее фото, под котором пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа.

Facebook Василия Крутачака Андрей Тетерук в форме полковника полиции

Вместе с тем в одном из комментариев отмечается, что народные избранники в честь Дня украинского добровольца приняли решение "прийти в форме у кого какая по уставу есть".

Напомним, во вторник в Украине отмечается День добровольца.