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    Политика

    Тетерук пришел в Раду в форме полковника полиции

    (обновлено: )22501
    Один из журналистов опубликовал на своей странице в Facebook фото Андрея Тетерука в форме полковника полиции. Пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа.
    Андрей Тетерук. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во вторник пришел на пленарное заседание парламента в форме полковника Национальной полиции, сообщил журналист Василий Крутчак.

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    Журналист также опубликовал на своей странице в Facebook соответствующее фото, под котором пользователи соцсети выразили недоумение по поводу такого костюма нардепа.

    Facebook Василия Крутачака
    Андрей Тетерук в форме полковника полиции

    Вместе с тем в одном из комментариев отмечается, что народные избранники в честь Дня украинского добровольца приняли решение "прийти в форме у кого какая по уставу есть".

    Напомним, во вторник в Украине отмечается День добровольца.

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