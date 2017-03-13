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    Политика

    Насиров заявил, что не будет вносить залог

    Тема:

    Зря болел. Арест и дело Насирова (180)

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    Роман Насирова заявил, что считает уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным, а решение суда назвал "доказательством политизированности и популизмом в его преследовании".
    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров не будет вносить залог и не будет просить об этом друзей, зато будет жаловаться в Европейский суд по правам человека о незаконности содержания его под стражей.

    Роман Насиров в ходе рассмотрения апелляции в Апелляционном суде Киева
    Украинское фото
    Спецкор: Насирова посадили в клетку, а у суда устроили сидячий пикет

    Насиров отметил, что у него "нет таких денег", и он не будет просить такую большую сумму у друзей.

    "Обращаться с такой просьбой, я думаю, это будет неправильно. Даже если бы у меня были такие деньги, я его (залог в 100 млн грн – Ред) физически просто не смог бы внести, ибо сейчас еду в СИЗО", — цитирует УНИАН добавил Насирова.

    Он также сказал, что считает уголовное преследование в отношении себя политически мотивированным, а сегодняшнее решение суда он назвал "доказательством политизированности и популизмом в его преследовании". 

    "Я считаю, что это решение несправедливое. Я настаиваю, что не имею никакой вины. Поэтому мои защитники будут обращаться в Европейский суд по правам человека, и окончательную позицию мы будем отстаивать там", — сказал Насиров и добавил, что не будет просить себе лучшие условия в следственном изоляторе.

    Смотрите также: В клетке, но в костюме и при галстуке. Речь Насирова в суде

    Соломенский районный суд Киева 7 марта избрал меру пресечения для Романа Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. Утром под зданием Апелляционного суда собрались более сотни молодых людей с нашивками политсилы "Национальный корпус", основанного на базе "Азова".

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