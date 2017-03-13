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    Политика

    Сыроид: минские соглашения никогда не будут работать

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    По словам вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, "Минск" сам по себе не действенный инструмент только потому, что "он не решает проблему, которая есть".
    Оксана Сыроид
    Facebook Оксанs Сыроид

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Политическая составляющая минского переговорного процесса никогда не будет работать, убеждена вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид. Об этом она сказала в эфире "112 Украина".

    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Альтернатива "минскому формату" не появится до осени - Решмедилова

    "Составляющая безопасности "Минска" необходима как площадка для разговоров, разговаривать всегда нужно. Но политическая составляющая "Минска" никогда не будет работать, и в принципе "Минск" сам по себе не действенный инструмент только потому, что он не решает проблему, которая есть. "Минск" пытается решить конфликт на востоке Украины, а у нас война России против Украины, Европы и мира", — отметила вице-спикер.

    По мнению Оксаны Сыроид, "нельзя выполнить то, что ничего не регулирует, а если пытаться это выполнить, то оно будет иметь еще худшие последствия для самого государства".  

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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