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    Глава МИД Люксембурга едет на Донбасс

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    Цель визита главы МИД Люксембурга - ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Стали известны подробности визита делегации министерства иностранных и европейских дел Люксембурга в Украине: 13 марта она посетит прифронтовой Мариуполь и линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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    Дипломата будет сопровождать украинский коллега Павел Климкин.

    "Целью визита является ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко", — отметили в городском совете.

    Ранее сообщалось, что Украину 13-14 марта с рабочим визитом посетит министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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