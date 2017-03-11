Нардеп Бабак сложит свои полномочия

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Алена Бабак (фракция "Самопомич") решила сложить депутатские полномочия, передает канал "112 Украина".

"Это исключительно личные причины. Я считаю, что мне надо поменять мою деятельность. Я не политик, я больше эксперт. Для меня политическая деятельность является сложной, как для человека", — обосновала нардеп свое решение.

По ее словам, никаких разногласий с фракцией и партией у нее нет, наоборот, она очень благодарна своим коллегам за опыт.

Позже в пресс-службе партии заявили, что такое решение нардепа связано с семейными обстоятельствами. "Алена, оценив свои жизненные обстоятельства, приняла решение и мы к нему относимся с глубоким уважением", — говорится в сообщении.

Ранее нардеп Бабак предлагала уравнять парламентариев в правах с остальными гражданами. По ее словам, у объединения "Самопомич" совершенно четкое отношение к вопросу о неприкосновенности — партия за ее отмену, но не в той части, которая касается преследований за свободу высказываний как политического деятеля.