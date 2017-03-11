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    Нардеп Бабак сложит свои полномочия

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (194)

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    По информации пресс-службы "Самопомочи", народный депутат Алена Бабак, оценив свои жизненные обстоятельства, приняла решение сложить полномочия и в партии к этому шагу "относятся с глубоким уважением".
    Народный депутат Алена Бабак
    Объединение "Самопомич"

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Алена Бабак (фракция "Самопомич") решила сложить депутатские полномочия, передает канал "112 Украина".

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    "Это исключительно личные причины. Я считаю, что мне надо поменять мою деятельность. Я не политик, я больше эксперт. Для меня политическая деятельность является сложной, как для человека", — обосновала нардеп свое решение.

    По ее словам, никаких разногласий с фракцией и партией у нее нет, наоборот, она очень благодарна своим коллегам за опыт.

    Позже в пресс-службе партии заявили, что такое решение нардепа связано с семейными обстоятельствами. "Алена, оценив свои жизненные обстоятельства, приняла решение и мы к нему относимся с глубоким уважением", — говорится в сообщении.

    Ранее нардеп Бабак предлагала уравнять парламентариев в правах с остальными гражданами. По ее словам, у объединения "Самопомич" совершенно четкое отношение к вопросу о неприкосновенности — партия за ее отмену, но не в той части, которая касается преследований за свободу высказываний как политического деятеля.

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