ЕС не рассматривает введение новых санкций против РФ - посол ЕС в Украине

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Возможность введения новых санкций Евросоюза против Российской Федерации не рассматривается. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

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На вопрос о том, не кажется ли ему, что изменились условия, и теперь ЕС должен активизироваться в плане введения нового набора санкций, Мингарелли сказал, что об этом речь не идет. "Сегодня это не на повестке дня. И я не думаю, что будет усиление санкций в следующие несколько недель", — отметил дипломат в опубликованном в субботу интервью УНИАН.

По его мнению, ЕС сохранит существующие санкции. "Мы надеемся, что ЕС сможет сохранять свое единство в вопросе санкций против России", — заявил Мингарелли.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется, что санкции ЕС против России из-за Крыма будут продлены на следующей неделе.