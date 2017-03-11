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    Политика

    ЕС не рассматривает введение новых санкций против РФ - посол ЕС в Украине

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (320)

    (обновлено: )31840
    По мнению посла Европейского союза в Украине Хьюга Мингарелии, ЕС сохранит существующие санкции против Российской Федерации. Введение нового набора санкций, по его словам, не на повестке дня.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Возможность введения новых санкций Евросоюза против Российской Федерации не рассматривается. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
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    На вопрос о том, не кажется ли ему, что изменились условия, и теперь ЕС должен активизироваться в плане введения нового набора санкций, Мингарелли сказал, что об этом речь не идет. "Сегодня это не на повестке дня. И я не думаю, что будет усиление санкций в следующие несколько недель", — отметил дипломат в опубликованном в субботу интервью УНИАН.

    По его мнению, ЕС сохранит существующие санкции. "Мы надеемся, что ЕС сможет сохранять свое единство в вопросе санкций против России", — заявил Мингарелли.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется, что санкции ЕС против России из-за Крыма будут продлены на следующей неделе. 

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