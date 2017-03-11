Блокада в Донбассе приведет к санкциям против Украины - замминистра

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Против Украины могут ввести санкции из-за торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

По словам замминистра, согласно международным конвенциям, Украина не имеет права прекращать поставки энергоресурсов своим гражданам, даже если они находятся на оккупированных землях.

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"Основополагающими правами является поставка воды, света и тепла. Давайте мы это все прекратим и против Украины не введут санкции, до чего весело и счастливо вы нас ведете", – сказал Грымчак в эфире телеканала ZIK во время дискуссии с координатором киевского штаба блокады Донбасса Роландом Мелией.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

В пятницу, 10 марта, организаторы блокады Донбасса выдвинули Киеву ультиматум по углю из РФ.