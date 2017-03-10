Порошенко надеется на продление санкций ЕС против РФ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что санкции ЕС против России из-за Крыма будут продлены на следующей неделе.

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"Надеюсь на содержательную резолюцию Европарламента и решение ЕС о продлении санкций против России из-за оккупации Крыма уже на следующей неделе", — отметил Порошенко в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook сообщил, что "16 марта Европарламент обсудит ситуацию в оккупированном Крыму и относительно украинских политзаключенных в России".

"Президент назвал это "очередным свидетельством солидарности с Украиной". Также он выразил надежду на продление санкций ЕС против РФ из-за оккупации Крыма", — написал Цеголко.

Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что санкции США против РФ останутся пока в силе.