Геращенко обсудила с представителями ЕС блокаду в Донбассе

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обсудила с представителями Евросоюза гуманитарную ситуацию и блокаду в Донбассе.

"Вместе с Марией Ионовой встретились с высокой европейской делегацией под руководством Люка Девиня, директора по делам России, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий… Говорили о политике безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе, не обошли непростые и болезненные темы, как так называемая блокада", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, представители Евросоюза не поддерживают блокаду в Донбассе и выступают за решение всех политических вопросов за столом переговоров.

Геращенко рассказала представителям ЕС о ходе переговоров об освобождении заложников в рамках минской группы. Вице-спикер сообщила, что Украина настаивает на расширении и совершенствовании процедуры мониторинга миссии СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в Украину приехали директор Европейской службы внешних действий по региональному сотрудничеству, Восточной Европе, России и ОБСЕ Люк Девинь, представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Жан-Луи Брувер и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.