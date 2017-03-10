Данилюк: санкции в отношении банков РФ определяет СНБО

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Необходимость введения санкций в отношении банков с российским капиталом и тип санкций определяет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Если имеет место нарушение законодательства (со стороны банков — Ред), то может быть использован инструмент санкций, которые определяет СНБО. Поэтому, как только вопрос будет представлен СНБО, оно примет необходимое решение", — пояснил Данилюк.

Министр также добавил, что Минфин работает над созданием Службы финансовых расследований, приоритетом которой будет эффективное расследование финансовых преступлений, в том числе в банковском секторе.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

В начале марта российский "Сбербанк" сообщил, что начнет обслуживание граждан с паспортами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ближайшие дни во всех своих отделениях.

Однако украинская "дочка" "Сбербанка" заверила, что не обслуживает клиентов с документами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В тоже время штаб блокады зоны АТО заявил, что намерен остановить работу "Сбербанка России в Украине" через две недели, если правительство самостоятельно не сделает это.