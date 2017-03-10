Гройсман посетит Турцию на следующей неделе

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается посетить Турцию на будущей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Отмечается, что в ходе визита планируется подписание документа о поездках граждан по внутренним ID-картам.

"Во время этого визита мы с турецкими коллегами подпишем совместный документ, который даст возможность по электронным ID-картам путешествовать в Турцию без загранпаспортов. Это открывает новые возможности для удобства туристов", — цитирует пресс-служба слова Гройсмана.

Напомним, ранее Кабмин Украины одобрил подписание документа с Турцией, согласно которому граждане обеих стран смогут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории участников соглашения по ID-картам, содержащим электронный носитель информации.