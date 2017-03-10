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    Политика

    Гройсман посетит Турцию на следующей неделе

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    В ходе визита украинского премьера в Турцию планируется подписание документа о поездках граждан обеих стран по внутренним ID-картам. По словам Гройсмана, "это открывает новые возможности для удобства туристов".
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирается посетить Турцию на будущей неделе, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

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    Отмечается, что в ходе визита планируется подписание документа о поездках граждан по внутренним ID-картам.

    "Во время этого визита мы с турецкими коллегами подпишем совместный документ, который даст возможность по электронным ID-картам путешествовать в Турцию без загранпаспортов. Это открывает новые возможности для удобства туристов", — цитирует пресс-служба слова Гройсмана.

    Напомним, ранее Кабмин Украины одобрил подписание документа с Турцией, согласно которому граждане обеих стран смогут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории участников соглашения по ID-картам, содержащим электронный носитель информации.

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