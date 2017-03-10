Климпуш-Цинцадзе: у суда ООН немного инструментов для давления на РФ

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что у Международного суда ООН в Гааге немного реальных инструментов для принуждения России выполнить принятое в ходе заседания по иску Украины решение.

Киев подал иск в Международный суд ООН против России в январе. Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Слушания начались в понедельник, 6 марта, и завершились в четверг, 9 марта. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее, сообщили в инстанции.

"Если такое решение будет принято, оно будет обязательным к исполнению РФ. Другое дело, что действительно реальных инструментов для принуждения РФ выполнять решение Международного суда ООН есть немного, вместе с тем это дает дополнительные не сугубо политические, дипломатические, а правовые аргументы для того, чтобы продолжать давление на РФ для того, чтобы прекратить агрессию против Украины", — заявила Климпуш-Цинцадзе в комментарии 112 Украина.

По ее прогнозам, принятие решения может занять около двух месяцев, после чего суд решит, будет ли он дальше рассматривать дело по существу и решит, каким будет график рассмотрения.

Ранее руководитель украинской делегации, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что ожидает решение Международного суда ООН до конца апреля. Она выразила надежду, что решение будет "справедливым". По мнению Зеркаль, Москва полагает, что российская сторона может делать все и "не нести никакой ответственности за свои действия".

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Политолог Вячеслав Потапенко считает, что суд в Гааге не будет иметь никаких последствий, кроме имиджевых, так как никакого механизма внедрения этого приговора не существует.