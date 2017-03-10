Билецкого и Левуса допросят по захвату Луганской ОГА - Генпрокуратура

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вызов народный депутатов фракции "Народный фронт" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого на допрос в Генеральную прокуратуру связан с событиям в Донбассе в 2014 году, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве свидетеля лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового, нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Билецкого.

"Народные депутаты Украины Андрей Билецкий и Андрей Левус вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру по делу о захвате Луганской ОГА весной 2014 года", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее экс-депутат от Партии регионов, луганчанин Владимир Ландик заявил, что организатором захвата здания Луганской ОГА и облуправления СБУ в марте 2014 был экс-глава фракции ПР в Раде Александр Ефремов.

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