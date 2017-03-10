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    Зеркаль: иск Украины к РФ по финансированию терроризма - вызов для суда

    Тема:

    Гаага рассматривает иск Украины к России (35)

    (обновлено: )4411
    Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что иск Украины к РФ - "первое дело, которое рассматривает в суде в отношении страны к стране по финансированию терроризма".
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время пресс-конференции после четвертого дня рассмотрения дела в Международном суде ООН в Гааге
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Иск Украины в Международный суд ООН в Гааге относительно финансирования Россией терроризма является первым подобным делом, который рассматривается в этом суде, поэтому оно будет непростым для рассмотрения, заявила представитель Украины в суде, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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    В понедельник, 6 марта, в Гааге начались слушания в рамках иска Киева против Москвы, а уже в четверг, 9 марта, завершил

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    "Надо понимать, что для суда это тоже определенный вызов. Это первое дело, которое рассматривается в суде в отношении страны к стране по финансированию терроризма, и оно является очень непростым для рассмотрения", — сказала Зеркаль в эфире телеканала "1+1", сообщает ТСН.

    По ее словам, второе дело против России, которое касается расовой дискриминации, является более легким для суда, потому что он уже рассматривал подобное дело по отношению России и Грузии.

    "Здесь позиция Москвы была наименее юридически взвешенной, поскольку они ссылались только на татар, живущих в Крыму, и рассказывали, что они довольны своей жизнью. Не ссылаясь не на один международный документ и не на одну позицию международной организации", — сказала заместитель министра.

    Зеркаль отметила, что главное, что удалось сделать Украине иском против России, – это "доказать свою правую позицию до мирового сообщества и на весь мир представить правовые аргументы этого дела".

    "Мы надеемся, что до конца апреля суд примет решение о применении временных мер", — резюмировала дипломат.

    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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    Во вторник, 7 марта, представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

    МИД РФранее заявил, что Украина использует суд в Гааге для политизированных обвинений. 

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