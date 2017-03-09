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    Париж не устраивает текущее положение дел в Украине - Эйро

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (270)

    (обновлено: )731011
    Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро считает необходимым сохранение антироссийских санкций как "инструмента" для оказания давления с целью добиться выполнения минских соглашений по украинскому урегулированию.
    Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро
    Associated Press Jacques Brinon

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Французские власти не могут принять "статус-кво" в Украине, поскольку текущее положение дел несет постоянный риск новой эскалации, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

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    "Мы не примем статус-кво. Это очень опасно, несправедливо, это оказывает негативное влияние на население, экономику, безопасность и стабильность. Это также несет постоянный риск эскалации", — сказал Эйро по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

    Он вновь заявил, что Франция никогда не согласится с воссоединением Крыма с Россией, которое считает незаконным. Эйро также снова обратил внимание на то, что считает необходимым сохранение антироссийских санкций как "инструмента" для оказания давления с целью добиться выполнения минских соглашений по украинскому урегулированию.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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