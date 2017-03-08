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    Украина передаст в суд ООН дипломатическую переписку с РФ с 2014 года

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (29)

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    Украина решила передать в Международный суд ООН все дипломатические ноты, направленные российской стороне с 2014 года, сообщил американский адвокат Давид Зионц.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины приняло решение передать в Международный суд ООН все дипломатические ноты, направленные российской стороне с 2014 года, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на одного из участников украинской делегации, американского адвоката Давида Зионца.

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    "По его словам, Украина решила передать эту переписку, которая не является публичной, из-за ложных обвинений со стороны РФ в том, что Украина не предоставляла РФ конкретных претензий", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, об этом Зионц сообщил в ходе выступления в Гааге.

    Слушания в судебной инстанции по иску Украины к России начались в Гааге в понедельник с представления позиции украинской стороны. Российская делегация выступила с ответным словом во вторник. В среду ответ подготовил Киев. Завершатся слушания в четверг реакцией России.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 

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