Украина передаст в суд ООН дипломатическую переписку с РФ с 2014 года

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины приняло решение передать в Международный суд ООН все дипломатические ноты, направленные российской стороне с 2014 года, сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на одного из участников украинской делегации, американского адвоката Давида Зионца.

"По его словам, Украина решила передать эту переписку, которая не является публичной, из-за ложных обвинений со стороны РФ в том, что Украина не предоставляла РФ конкретных претензий", — говорится в сообщении.

Как отмечается, об этом Зионц сообщил в ходе выступления в Гааге.

Слушания в судебной инстанции по иску Украины к России начались в Гааге в понедельник с представления позиции украинской стороны. Российская делегация выступила с ответным словом во вторник. В среду ответ подготовил Киев. Завершатся слушания в четверг реакцией России.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.