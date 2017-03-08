Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Евроюстом

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции", принятый Верховной Радой 8 февраля, сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

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"Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции (Евроюст) было подписано 27 июня 2016 в Брюсселе. Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности с организованной преступностью и терроризмом", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вступление в силу соглашения усовершенствует сотрудничество между Украиной и Евроюстом и будет способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского Союза. Заключение этого документа стало очередным шагом на пути интеграции Украины в европейское правовое пространство.

Компетентным органом для выполнения положений настоящего соглашения в Украине определяется Генеральная прокуратура.

Напомним, три представителя ЕС посетят Киев и Донбасс 7-10 марта. Как сообщила во вторник пресс-служба представительства ЕС в Украине, приедут директор Европейской службы внешних действий по региональному сотрудничеству, Восточной Европе, России и ОБСЕ Люк Девинь, представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Жан-Луи Брувер и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.