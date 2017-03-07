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    Советник президента: конфликт в Донбассе продлится еще 1,5-2 года

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    (обновлено: )20502
    По мнению Юрия Бирюкова, у Украине пока нет никаких военных вариантов решения конфликта в Донбассе. При этом он считает, что у ополченцев тоже нет вариантов.
    Юрий Бирюков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе продлится еще полтора-два года, считает советник президента Украины Юрий Бирюков.

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    "Информацией я никакой не владею. По моим ощущениям, еще года полтора-два, наверное", — заявил Бирюков в интервью информационному порталу "ONLINE.UA".

    По его мнению, в Украине пока нет никаких военных вариантов решения конфликта в Донбассе. При этом Бирюков утверждает, что у ополченцев тоже нет вариантов.

    "А у них (ополченцев — ред.) уже тоже никаких вариантов нет. Дойти до границ Донецкой, Луганской области? Харьковская народная республика? Ага! Сейчас! Там вообще уже без вариантов", — цитирует издание слова советника президента.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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