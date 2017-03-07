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    Глава управления внутренней безопасности ГФС подал в отставку

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    (обновлено: )57840
    Руководитель управления внутренней безопасности ГФС Юрий Шеремет сообщил, что утром во вторник уже подал заявление об отставке: "Меня воспитывали отвечать за свои слова, пусть устанавливают объективную истину".
    Руководитель управления внутренней безопасности ГФС Юрий Шеремет
    antikor.com.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Руководитель управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины Юрий Шеремет подал в отставку. Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Написал заявление утром. Меня воспитывали отвечать за свои слова, пусть устанавливают объективную истину", – отметил он.

    Ранее Шеремет анонсировал подобный шаг в социальной сети Facebook.

    Напомним, детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову подозрение в ночь на пятницу. Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. 

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