Насиров обжаловал свой арест

УНИАН

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров обжаловал решение Соломенского районного суда Киева, арестовавшего его и установившего залог в размере 100 миллионов гривен, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Игоря Черезова.

"Уже обжаловали", — сказал он, добавив, что жалоба подана в Апелляционный суд Киева.

По словам Черезова, Насиров не намерен вносить залог.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем сообщили ранее его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.